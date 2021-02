Schianto tra un'auto e una moto: grave motociclista

POZZOLO FORMIGARO — Un violento scontro tra un’auto e una moto è avvenuto poco fa a Pozzolo Formigaro, all’incrocio tra via Marencana e la strada statale 35 bis dei Giovi, in quel tratto di strada utilizzata come circonvallazione del paese.

L’impatto è stato violentissimo come testimoniano le condizioni dei due veicoli coinvolti nell’incidente stradale. Il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Quando è stato soccorso dall’equipe medica del 118 era cosciente ed è riuscito a proferire alcune parole.

Sul luogo dell’incidente sono presenti due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Novi Ligure per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente per stabilire le eventuali responsabilità, e a regolare il traffico nella strada 35 bis dei Giovi in attesa della rimozione dell’auto e della moto entrate in collisione.