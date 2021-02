Verdefondo conquista il Gran Paradiso

COGNE - Al via in sei, tutti al traguardo e con tempi eccellenti: una settimana dopo la Marcialonga, lo Sci Club Verdefondo protagonista anche alla Marcia del Gran Paradiso, la competizione di sci da fondo più importante nel Nord Ovest, disputata per la prima volta nel 1975. "Una edizione speciale, in cui hanno giocato le condizioni atmosferiche, il caldo dei giorni precedenti, pure la nevicata rossa durante la notte precedente e anche in gara".

Tracciato impegnativo e molto selettivo, con continue salite, anche ripide, e discese, altrettanto dure. Due le distanze: sui 40 chilometri ancora un tempo eccellente per Alessandro Torti, che completa la prova in poco più di due ore, per la precisione 2h21'24''. Seguono Carlo Paglia, il capitano, in 3h26'43'', Luca Patria ormai affezionato alla maschera di Spiderman, in 3h47'51'', completa il quartetto Mauro Poma in 4h03'00''.

Due al via del percorso 'light' di 25 chilometri: Raffaele Vecchione fa fermare il cronometro su 2h44'16'', per Luca Carturan 3h29'39''.