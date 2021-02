Conservatorio Vivaldi, concerto online

ALESSANDRIA - Sono giunti alla XXIX edizione “I Mercoledì del conservatorio”, inseriti nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi” con il contributo della Regione Piemonte.

Nel secondo appuntamento della rassegna “I Mercoledì ritrovati. Musica ai tempi del Covid” in programma per mercoledì 10 febbraio ore 17, si esibiranno gli allievi Giulia Scarone al contrabbasso, Ana Ilic al pianoforte (musiche di Giovanni Bottesini (1821-1889)) e il docente di pianoforte e pianoforte storico, Gian Maria Bonino (musiche di Ludwig van Beethoven (1770-1827)).

Tutti i concerti saranno trasmessi dall’Auditorium ‘Pittaluga’ e saranno visibili esclusivamente online sui canali YouTube Conservatorio Vivaldi Alessandria e Facebook Conservatorio Vivaldi (Link diretto al concerto del 10 febbraio 2021). Il programma completo è consultabile qui.

La musica è un linguaggio universale, è segno di unione e di condivisone. Questa iniziativa, insieme a molte altre promosse dal nostro conservatorio, è un’occasione per superare le distanze, quelle distanze che da sempre la musica è in grado di abbattere, specialmente in questo periodo di restrizioni.