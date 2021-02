CASALE MONFERRATO - L'infortunio di Lucio Redivo costringerà l'argentino ad uno stop prolungato. La nota della Novipiù J Basket Monferrato, pubblicata poco fa, spiega che "il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali alla Clinica Fornaca di Torino. La risonanza magnetica eseguita dal dottor Faletti ha evidenziato una lesione di media entità al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore - si legge nella nota - verrà seguito dallo staff medico della JB Monferrato e verrà rivalutato tra 20 giorni con nuovi esami strumentali".

Che l'infortunio capitato nel corso della partita di sabato contro l’Urania Milano non fosse banale lo si era capito subito. Il giocatore, dopo aver sentito la fitta al muscolo, era andato direttamente negli spogliatoi. Ora Redivo sarà costretto ad uno stop di diverse settimane. Tutto dipenderà dai riscontri che verranno fatti tra 20 giorni. Da lì si capirà dopo quanto tempo potrà tornare a disposizione. Ma con un calendario così fitto le partite che la Novipiù dovrà giocare senza il suo leader saranno parecchie. Un problema non da poco per la squadra di coach Mattia Ferrari.