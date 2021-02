Un anno senza cultura: proteste in piazza

ALESSANDRIA - Anche i lavoratori dello spettacolo e della cultura di Alessandria si stanno organizzando per un triste anniversario. Un anno fa - a causa della pandemia - venivano bloccati i primi spettacoli dal vivo segnando drasticamente le vite di tanti artisti, operatori, tecnici. Professionisti di un settore ritenuto pericoloso per gli assembramenti difficili da gestire e via via dimenticato.

In moltissime città italiane il 23 febbraio, lavoratrici e lavoratori del settore cultura daranno vita a manifestazioni e azioni simboliche per ricordare "Il valore della cultura è essenziale e non deve essere dimenticato o messo da parte", come scrivono i collettivi della rete nazionale e intersindacale.

"Il 23 febbraio torneremo nelle piazze anche per dire a gran voce che la cultura genera comunità sane e quindi va difesa e nutrita partendo proprio da chi quotidianamente fatica per far si che esista".

Dopo #unannosenzaeventi e #unannosenzareddito "la misura è colma".