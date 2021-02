VOGHERA – Seconda sconfitta stagionale per Bertram che cede nel finale a Piacenza (63-68). Per la squadra di coach Marco Ramondino si tratta della seconda sconfitta consecutiva in casa. Uno stop figlio di una partita nella quale Tortona è sembrata andare dietro a Piacenza, senza riuscire ad imporre il proprio ritmo. Sconfitta maturata nei possessi finali, nei quali gli ospiti sono apparsi lucidi con la coppia Carberry e McDuffie. Da parte sua invece la Bertram fallisce i tiri decisivi in una serata di scarsa mira (6/29 da tre).

Piacenza parte meglio e costringe i Leoni all’inseguimento (14-16 al 10’). Nel secondo periodo Piacenza davanti con la Bertram che trova un parziale e pareggia a quota 30 all’intervallo. Nel terzo quarto Tortona prova a girare la gara e con Sanders e Tavernelli chiude avanti 47-45 al 30’. Ma l’ultimo periodo è molto equilibrato. Si arriva in volata. + 4 Assigeco con McDuffie (60-64), Mascolo non riesce ad accorciare e sul fallo sistematico Carberry regala l’allungo decisivo.

Tortona perde segnando 63 punti, minimo stagionale ed evidenzia un po’ di stanchezza mentale. Giocare ogni tre giorni è faticoso e non sempre si riesce a ricaricare le energie. Ora la Bertram (che resta in testa a +10 dalle seconde) ha di fronte dieci giorni di stop prima della prossima gara prevista a Treviglio il 21.

Bertram -Assigeco 63-68

(14-16, 30-30, 47-45)

Bertram Derthona: Mascolo 7, Cannon 18, Gazzotti 7, Ambrosin, Tavernelli 7, Fabi 5, Severini 9, Sanders 10, Romano. N.e.: Morgillo, Graziani, Sackey. All. Ramondino

Assigeco Piacenza: McDuffie 15, Poggi 8, Molinaro 2, Formenti 3, Gajic 4, Guariglia 12, Massone 2, Carberry 18, Cesana 4. N.e.: Voltolini, Jelic, Perotti. All. Salieri

