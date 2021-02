La 'casalese' Errani batte Venus Williams

MELBOURNE - Sara Errani al terzo turno di una prova dello Slam. Non accadeva dal 2015, quando proprio a Melbourne la tennista azzurra, tsserata per la Canottieri Casale, aveva superato due avversarie, mentre a Parigi era arrivata ai quarti.

Oggi la romagnola ha sconfitto, nel secondo atto degli Australian Open, Venus Williams, già numero 1 Wta. Sara, oggi 134 al mondo, ha concesso solo un gioco alla staunitense, 6/1 6/0, condizionato, è vero, anche dall'infortunio alla caviglia dell'avversaria, ma il merito è soprattutto della giocatrice della squadra di A1 del circolo casalese, autrice di una prestazione perfetta, molto concentrata e decisa.

"Sono molto contenta - il commento a caldo - anche se non mi piace vincere così: dopo l'infortunio a Venus, è stato complicato continuare a giocare. Williams è una grandissima campionessa, un onore per me giocare con lei”.

Ora, al terzo turno, Errani se la vedrà con la tennista di Taipei Su Wei Hsieh (71 Wta). Nella prima giornata 'Saretta' aveva sconfitto in rimonta la cinese Qiang Wang, 2/6, 6/4, 6/4.

Per le altre portacolori della Canottieri Casale disco rosso: nulla da fare per la lucky loser Mihaela Buzarnescu, 138 Wta, sconfitta al al terzo, dalla canadese Bianca Andreescu, testa di serie numero 8, 6/2, 4/6, 6/3. Fatale il match d’esordio anche per la spagnola Aliona Bolsova (numero 102 in singolare): cede alla statunitense, 24 Wta, Jennifer Brady per 6/1, 6/3.