Le attività di Casale in sostegno degli Amici del Po: ecco dove tesserarsi

CASALE - Come tutte le associazioni, anche i volontari degli Amici del Po sono alle prese con le difficoltà di procedere ad una efficace campagna di tesseramento, attività fondamentale per sostenere l'attività, penalizzata dalle limitazioni dell'emergenza Covid.

Per consentire una migliore possibilità di sottoscrivere la tessera 2021 dell'associazione, sostenendo così l'attività dei volontari che si occupano di manutenere, difendere e permettere la fruizione del Grande Fiume, gli Amici del Po hanno coinvolto alcune realtà imprenditoriali del territorio che hanno deciso di supportarli in un modo semplice ma efficace, diventando ambasciatori degli Amici del Po.

È ora possibile completare il tesseramento agli Amici del Po - bastano 10 euro e pochi secondi - nei seguenti punti di Casale: Tabaccheria Porta Po (viale Morozzo san Michele), Tabaccheria Cazzaniga (via Roma), Edicola di viale Ottavio Marchino, Bar la Sassoneria (viale Ottavio Marchino), negozio di fotografia Le Lab (via Massimo d’Azeglio), cartoleria La Matita (piazza San Francesco), bar trattoria Stop and Go (strada Valenza), Cobbler Express (Coop di corso Valentino), Keep Out (viale Marconi).

Con la tessera 2021 otterrete alcuni buoni: da Keep Out, da Mondo Pizza, da Arts Burger e per il Golf Club Monferrato. Il tutto con 10 euro. Spesi facendo del bene alla natura, alla tradizione, al volontariato.