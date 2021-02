Giuseppe Cataldo, l'uomo del telescopio spaziale fa tappa al Ciampini

NOVI LIGURE — Giuseppe Cataldo è “l’uomo delle stelle”: partito da Lizzano in provincia di Taranto, oggi lavora al Goddard Space Flight Center della Nasa a Washington, negli Stati Uniti. Domani, per la seconda volta, sarà in collegamento con Novi Ligure, nell’ambito della rassegna “Spazio alla conoscenza” organizzata dal Ciampini Boccardo e giunta ormai alla terza edizione. L’evento, dal titolo “Telescopi spaziali: le nuove frontiere per l’astrofisica”, potrà essere seguito sul canale Youtube dell’istituto in diretta streaming a partire dalle 17.30.

Giuseppe Cataldo è attualmente direttore tecnico di due missioni astrofisiche e si occupa in particolare del James Webb Space Telescope. Ha ottenuto un dottorato di ricerca dal Massachusetts Institute of Technology e varie lauree in Francia e dai Politecnici di Milano e Torino. Alla Nasa è giunto grazie alla segnalazione dell’Agenzia Spaziale Europea, dove in breve tempo ha concepito un innovativo programma di costruzione del telescopio. È membro di vari comitati tecnici, parla sei lingue e nel suo tempo libero adora suonare il violino e il piano, nuotare, sciare, andare in barca a vela, fare volontariato per i poveri e i senzatetto e fare da mentor a giovani studenti.