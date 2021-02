Nuova linfa per la Croce Verde: cambia il direttivo e l'attività riparte

VILLALVERNIA — La Croce Verde di Villalvernia prova a ripartire con un nuovo consiglio direttivo. Elisabetta Negri, psicologa 53enne, è la neo presidente: «Il 2020 per noi è stato un anno di stop a causa di alcune difficoltà interne che hanno portato all’azzeramento dei vertici dell’associazione. Ora vogliamo tornare a lavorare per la popolazione di Villalvernia e degli altri paesi dei dintorni».

Per il 2021, purtroppo, parte dei giochi ormai sono fatti: «Non avendo aderito alla convenzione con l’Asl, non potremo eseguire interventi di emergenza come 118 – spiega la presidente – Per quest’anno dunque eseguiremo solo trasporti sanitari non urgenti. Abbiamo però in programma diverse iniziative, ad esempio per assistere le persone in quarantena». La campagna di tesseramento è andata bene, a conferma che l’associazione ha ancora un forte seguito: «Abbiamo 239 soci e una ventina di militi attivi, a breve riattiveremo anche i percorsi formativi per i volontari».

