"Alessandria unico amore": le sfide a San Valentino

ALESSANDRIA - Mai titolo è stato più in tema alla vigilia di San Valentino. "Alessandria unico amore" campeggia sulla copertina dell'ultimo numero de 'L'Orso in casa', house organ dell'Alessandria Calcio, a cura dell'ufficio stampa, distribuito con Il Piccolo in edicola.

Il protagonista della foto di copertina è Matteo Pisseri, a cui è dedicata anche l'intervista all'interno, in cui si scopre che il 'portierone' ha iniziato la sua carriera come attaccante.

Una pagina raccoglie i numeri della sfida con la Giana Erminio, a cura di Museo Grigio: in cinque hanno vestito le due maglie (Grauso, Maltese, Chiarello, Gambaretti e Bellazzini) e uno, Perna, ha giocato tutti i confronti fra le due formazioni.

La scheda dell'avversaria parla anche del successore di Cesare Albé in panchina, Oscar Brevi (e domani sarà, anche, un duello tra ex granata).

Oltre al focus sul mercato di tutto il girone, un interessante articolo su tutte le sfide giocate a San Valentino: la prima nel 1937.

