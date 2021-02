Dramma a Strevi: suicida in un condominio di via Acqui

STREVI - Macabra scoperta stamani in un condominio di Strevi in via Acqui, in zona Girasole. Un uomo di mezza età, di origine pugliese, nella notte si è impiccato alle inferriate del balcone della propria abitazione. A scoprire il corpo del suicida una vicina di casa, ancora comprensibilmente scossa, che ha allertato le forze dell’ordine. Intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia per la rimozione del corpo ed i rilievi del caso. Alla base della scelta dell’estremo gesto pare ci siano motivi familiari. L’uomo non avrebbe accettato la separazione dalla moglie e il suo allontanamento con la figlia.