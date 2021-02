La Regione a Draghi: "Vogliamo acquistare i vaccini per le nostre aziende"

TORINO - La Regione Piemonte ha inviato questa sera una lettera al professor Mario Draghi, presidente del Consiglio incaricato, per chiedere di poter acquistare in autonomia i vaccini per i lavoratori delle aziende.

Leggi la lettera scritta al professor Draghi

La missiva è stata condivisa dal governatore Alberto Cirio con l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e i presidenti delle Camere di commercio del territorio Gian Paolo Coscia (presidente Unioncamere Piemonte e Camera commercio Alessandria-Asti), Fabio Ravanelli (presidente Camera commercio Biella-Vercelli, Novara, Vco), Mauro Gola (presidente Camera commercio Cuneo) e Dario Gallina (presidente Camera commercio Torino).

All’incontro erano presenti anche il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e gli assessori Andrea Tronzano (Attività Produttive), Maurizio Marrone (Affari Legali) e Vittoria Poggio (Commercio), oltre ad Antonio Rinaudo, commissario dell’Area Giuridico-Amministrativa dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte.