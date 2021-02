Alessandria - Giana: si riparte? (0-0)

ALESSANDRIA - Il ritorno di Gazzi dal primo minuto: contro la Giana Erminio, il capitano riprende il suo posto da titolare, in un centrocampo ridisegnato per le assenze (neppure in panchina Bruccini, per un problema muscolare nella rifinitura), con Casarini e Di Quinzio interni e Celia di nuovo titolare dopo oltre un mese dallo stop per Covid. In difesa Di Gennaro prende di nuovo posto al centro, in attacco la coppia Eusepi - Corazza. Anche la Giana con il 3-5-2, in avanti Perna in coppia con Corti

ALESSANDRIA - GIANA ERMINIO 0-0

Marcatori

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Più possesso, ma poca pericolosità per l'Alessandria. Ci starebbe anche un rigore sulla conclusione di Casarini, ma l'arbitro, ben piazzato, non concede. Qualche spunto, dalla parte destra, ma nessuna parata importante per Acerbis. Ultimi 8 minuti, e tutta la ripresa, con un uomo in più: un delitto non sfruttarlo

37' Giana Erminio in dieci, rosso a Bonalumi per intervento (con la mano) da ultimo uomo

32' Occasione: cross di Parodi, giusto, in area, colpo di testa di Corazza, blocca Acerbis

29' Protesta l'Alessandria per un tocco di mano in area sulla conclusione di Casarini. Per l'arbitro tutto regolare

25' Celia entra in area su una palla respintan corta, conclusione sul primo palo, deviata in angolo.

23' Gran palla di Gazzi in area per Eusepi, che non riesce a controllare come vorrebbe (e dovrebbe)

18' Din Quinzio pesca Parodi sul secondo palo: schiaccia di testa, parato

13' Diagonale di Pinto, Pisseri blocca senza problemi

12' Sinin di controbalzo, dasl limite, un metro sulla traversa

3' Concclusione di Parodi, parata

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Corazza. nA disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Frediani, Macchioni, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Giana Erminio (3-5-2): Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Zugaro, Palazzolo, Pinto, Dalla Bona, Madonnba; Corti, Perna. A disp.: D'Aniello, Barazzetta, Finardi, Rossini, Greselin, Benatti, De Maria, Capano, Zanellati, D'Ausilio. All.: Brevi

Arbitro: De Tommaso di Rimini

Assistenti: Catani di Fermo e Voytyuk di Ancona, quarto uomo Campagni di Firenze

Note: Giornata soleggiatsa, molto fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Espulso Bonalumi al 37' pt per intervento da ultimo uomo.n Ammoniti: Di Quinzio per gioco falloso. Angoli: 2-0 per l'Alessandria. Recupero: pt 0', st