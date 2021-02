Il Consorzio del Brachetto dalla parte degli innamorati

ACQUI TERME - Non si potrà cenare romanticamente a lume di candela, né bere flute di bollicine immersi in una vasca termale, ma Acqui Terme non rinuncia allo spirito di San Valentino. In piazza Italia il Consorzio tutela del Brachetto ha allestito la tradizionale postazione per le foto da innamorati da condividere sui social network utilizzando l'hashtag #brachettolovers.

Insieme a questa iniziativa il Consorzio ha pensato anche ai single che potranno partecipare all’evento web “L’aperitivo dei single” organizzato in collaborazione con la foodblogger Papillamonella. Si tratta di una festa digitale live, prevista domenica 14 febbraio dalle 18,30, che prevede un tutorial di cucina e brindisi a base di cocktail realizzati con il Brachetto d’Acqui docg. Info: mail@sublime-food.com.