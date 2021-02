Incidenti stradali: veicolo senza assicurazione e conducente ubriaco

NOVI LIGURE — Due interventi ieri per la polizia municipale di Novi Ligure. Al mattino, gli agenti sono intervenuti in via Cavanna per un incidente stradale: uno dei mezzi coinvolti risultava privo di copertura assicurativa e il conducente aveva la patente scaduta.

Nel pomeriggio, nel corso di un intervento per un incidente stradale con feriti occorso in strada Cassano, gli agenti hanno rilevato che uno dei conducenti dei mezzi coinvolti risultava positivo all’alcol test.

In entrambi i casi sono state applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal codice dalla strada.