La neve risparmia Tortona

TORTONA - L'allerta gialla della Protezione Civile su tutto il territorio del tortonese per possibili nevicate, almeno questa volta, non ha causato danni: dopo le disastrose nevicate di inizio dicembre - con il blocco dell'autostrada e le famiglie rimaste senza corrente elettrica per giorni - e inizio gennaio - con il ripetersi di alcuni dei disagi della nevicata precedente e le zone montane particolarmente colpite - questa volta a Tortona è arrivata poco più di una 'spolverata'.

Un ultimo colpo di coda di un inverno che ha comunque finalmente rivisto le precipitazioni abbondanti della tradizione, con buona pace degli invasi dei torrenti, o un'anticipazione di una nuova ondata di freddo? Le previsioni per i prossimi giorni parlano di temperature in calo ma senza precipitazioni: il weekend passerà nella morsa del gelo come un po' tutto il nord-ovest, da mercoledì si torna alle temperature in doppia cifra che annunciano l'arrivo della primavera.