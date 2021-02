Nuova asta per la Minetta, la storica villa costa quanto un bilocale al mare

NOVI LIGURE — Nuova asta per Villa Minetta: lo storico complesso immobiliare costruito alle porte di Novi – all’imbocco della strada della Lomellina – va all’incanto il prossimo 16 febbraio per 375 mila euro (ma potrebbe essere aggiudicata anche per un importo di poco superiore a 280 mila euro, tanto quanto un bilocale nel centro di Varazze). Un vero affare per chi avesse i soldi necessari a ristrutturarla, visto che il complesso è costituito da una prestigiosa villa padronale che si articola su cinque piani, la casa del custode, le scuderie e un parco di oltre 50 mila metri quadrati.

La prima asta, a ottobre dello scorso anno, era andata deserta e il curatore, l’avvocato Massimo Diamanti di Novi Ligure, è stato costretto a indire una nuova procedura. Allora la base era fissata a mezzo milione di euro, ora è stata ribassata del 25 per cento, come prevede la normativa.

Acquistata dall’imprenditore Valter Marletti nel 2004, su Villa Minetta era stata annunciata una poderosa operazione immobiliare, da 20 milioni di euro, per costruire abitazioni di lusso e un hotel a cinque stelle. Ma nulla è stato fatto: la prestigiosa residenza è chiusa e in abbandono, e la società di Marletti nel frattempo è fallita con relativi strascichi giudiziari.