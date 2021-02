Potatura in Corso Saracco, Priolo "Poco rispetto dei commercianti"

OVADA - La polemica è scoppiata al terzo giorno di code. A mandare in tilt la viabilità di corso Saracco la potatura delle piante nel tratto compreso tra il passaggio a livello e corso Italia. Un problema per tanti operatori commerciali che operano in quell'area. A farsene portavoce Angelo Priolo, presidente della Commissione Lavori Pubblici a sua volta commerciante in quella via anche se in un'area diversa. "E' un momento difficile per tutti - spiega l'esponente di "Ovada Viva" - Sarebbe stato più rispettoso di chi lavora avvisare di cosa sarebbe accaduto. Ne abbiamo discusso più volte in Commissione. Poi non succede mai nulla". In quel tratto di 400 metri c'è una ventina di attività, fra queste le più frequentate l'edicola e la panetteria, la pasticceria e la tabaccheria oltreché la farmacia. "A questo mondo si può fare tutto - replica l'assessore alla Viabilità, Sergio Capello - Ciò non toglie che quei lavori andavano fatti e che un avvertimento nei giorni precedenti non avrebbe cambiato la situazione. Tutto è stato fatto secondo le norme in vigore".