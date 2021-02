Servizio Civile con CrescereInsieme: c'è tempo fino a lunedì 15

ACQUI TERME - Ancora pochi giorni a disposizione per tutti i giovani e le giovani tra i 18 e i 29 anni (non compiuti) per fare domanda per il Servizio Civile Universale. Tra le tante possibilità per sperimentare se stessi mettendosi a servizio del bene comune, a cavallo tra esercizio professionale e conoscenza di sé, ci sono i posti disponibili presso la cooperativa CrescereInsieme. Molti dei servizi rivolti all'infanzia, ai diversamente abili, ai migranti e riguardanti attività scolastiche e ricreative gestiti dalla cooperativa sono sedi accreditate del servizio civile universale, ad Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Casale Monferrato, Cassine, Castelnuovo Bormida, Rivalta Bormida - in provincia di Alessandria – e a Canelli, Calamandrana, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto – per la parte astigiana.

L’esperienza - formativa, utile e gratificante – dura 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, a fronte di un compenso di 439.5€ mensili. Il termine per le domande scade alle 14 di lunedì 15 febbraio.

Per maggiori info: CrescereInsieme: Via Togliatti 3, Acqui Terme | +39 335 596 4554 0144.57339 | info@crescere-insieme.it | FB e IG: @crescereinsiemeacqui.

Sulla pagina del Consorzio Coala, ente incaricato dell’attivazione dei percorsi di Servizio Civile e della formazione, sono disponibili tutti i dettagli dei diversi progetti attivati: http://www.consorziocoala.org/index.php/news/news-servizio-civile