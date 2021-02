Call for Creation: combattere la crisi del mondo dell'arte

MONCALVO (At) - È stato lanciato da pochi giorni Call for Creation, progetto di sostegno alla creatività proposto da Orsolina28, centro internazionale di formazione per la danza che ha sede a Moncalvo. Si tratta di una "open call" rivolta a coreografi/e under 35 provenienti da tutto il mondo. Lo scopo? Contribuire per quanto possibile alla ripresa del mondo dell'arte e della cultura dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria.

L'obiettivo è individuare un coreografo con un’idea originale da sviluppare a cui offrire un percorso di ricerca, con una residenza di 24 giorni e un rimborso forfettario per l’attività svolta.

Il periodo previsto sarà dal 5 al 28 maggio 2021 e terminerà con una presentazione sul palco immerso nelle vigne di Orsolina28.

Le candidature potranno essere inviate tramite application sul sito web di Orsolina fino al 12 marzo.