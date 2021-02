Carnevalone bistagnese: Uanen Carvè sbarca in internet

BISTAGNO - Anche il Carnevalone di Bistagno si ferma per il Covid. L'anno scorso è stato uno stop in corsa, quest'anno ahinoi programmato. Ma la Soms ha deciso comunque di regalare ai tanti seguaci della festa intrattenimento carnevalesco e per bocca della presidentessa Valeria Vanara presenta al pubblico un video, a disposizione su YouTube, realizzato nel teatro locale dove la maschera padrone dei festeggiamenti, Uanen Carvè, si mette a nudo mostrando le sue preoccupazioni per la popolazione e per il momento tanto difficile. Ma poi, incoraggiato dalle figuranti bistagnesi (che ormai hanno rotto il tradizione silenzio) non rinuncia a declamare i suoi 'stranot' taglienti, componimenti in dialetto (con sottotitoli) ed in rima, canzonatori dei potenti d'Italia e locali. La speranza, comune, è di tornare a festeggiare l'anno prossimo circondati dalle risate dei bambini.