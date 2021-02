Casale frena la capolista, Coccolo firma il pari

GOZZANO - La marcia positiva del Casale continua. Anche sul campo della capolista Gozzano i nerostellati strappano un punto (1-1) importantissimo e meritato.

Nel primo tempo poche emozioni, sono proprio gli uomini di Buglio ad andare più vicini al vantaggio, con una conclusione di Mullici destinata nell'angolino alto, ma il portiere Vagge fa il primo miracolo di giornata, smanacciando in angolo.

Una opportunità anche nel finale di frazione, quando il cross basso di Nouri è sui piedi di Colombi che, però, non finalizza.

Più vivace la ripresa: all'11' sono i padroni di casa a rompere l'equilibrio, il tiro cross di Vono è ribadito in rete da Carboni. Buglio inserisce forze fresche, al 19' dentro Franchini e Lewandowski, e proprio l'ultimo arrivato, al 26', sfiora il pareggio, su punizione da 25 metri, ma ancora Vagge dice no, deviando in angolo.

Al 40’ il Gozzano raddoppia, con Allegretti, ma si alza la bandierina e l'arbitro annulla per fuorigioco. Il Casale insiste e tanto gioco prodotto è premiato, al 42', da Coccolo. La sua girata è vincente, questa volta anche Vagge nulla può. Anche la panchina in campo per festeggiare. Poi tutti a difendere dal forcing del Gozzano un risultato più che meritato .





Gozzano - Casale 1-1

Marcatori: st 11' Carboni, 42' Coccolo

Gozzano: Vagge, Carboni, Vono, Allegretti, Olivato (st 10’ Mastaj), Carta, Piraccini, Bianconi, Siano, Cella, Pavan. A disp.: Cincilla, Bane, Gemelli, Modesti, Rampin, Confalonieri, Di Giovanni, Sangiorgio. All.: Soda

Casale: Drago, Todisco, Nouri (st 38’ Lanza), Raso (st 38’ Fontana), Cintoi, Bettoni, Mullici (st 19' Lewandowski), Poesio, Colombi (st 19’ Franchini), Coccolo, Romeo. A disp.: Tarlev, Guida, Graziano, Selmi, Cocola. All.: Buglio



Arbitro: Peletti di Crema

Assistenti: Martinelli di Potenza, Rinaldi di Policoro

Note: Giornata solegiata, ma fredda, terreno in discrete condizioni. Ammonito: Bianconi (G)