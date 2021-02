Romagnolo, un nuovo libro in uscita ad aprile

OVADA - «Non posso ancora dire molto...». L’argomento del colloquio con la scrittrice ovadese Raffaella Romagnolo dovrebbe essere il saggio uscito da qualche giorno in lingua tedesca “Wie man einen Bestseller schreibt” (letteralmente “Come scrivere un best seller”). Ma la curiosità, a quasi tre anni dalla pubblicazione di «Destino», il grande successo costruito ripercorrendo anche la storia dell’Ovadese nel XX Secolo, è sicuramente per il prossimo romanzo. Uscirà il 30 marzo “Di luce propria”, edito da Mondadori, il settimo frutto di una produzione letteraria che si sta arricchendo con regolarità dall’esordio con “L’amante di città”, passando dai fortunati “La masnà” e “La figlia sbagliata”.

«Provo grande gioia e soddisfazione - commenta Romagnolo - L’unica cosa che posso già dire è che anche in questo romanzo ci sarà una parte di Ovada, in particolare il Borgo di dentro». Il richiamo è all’area popolare del centro storico della città dalla quale all’inizio del XX Secolo prese avvio la vicenda di Giulia Masca, protagonista di “Destino”.