Bicentenario di Napoleone, ad agosto Novi protagonista delle celebrazioni

NOVI LIGURE — Ci sarà anche Novi Ligure, pandemia permettendo, al centro delle commemorazioni per il bicentenario della morte di Napoleone. Novi, in particolare, sarà protagonista del periodo che va dal 4 al 15 agosto 2021, che coincide con la festa patronale della Madonna delle Neve e con l’anniversario della battaglia combattuta alle porte della città nel 1799.

L’assessore alla Cultura Andrea Sisti e il presidente della Proloco Marco Barbagelata hanno incontrato le associazioni di carattere storico per raccogliere spunti e stilare un primo programma di massima. E se l’epidemia allenterà un po’ la presa si potrà pensare di coinvolgere anche le scuole. Per ora sono scesi in campo i rievocati della Compagnia della Picca e del Moschetto, la compagnia dialettale i Matt’attori, le associazioni culturali In Novitate Novinostra e Novi 1799.

Bisognerà incrociare le dita e sperare che il coronavirus conceda una tregua, ma le celebrazioni napoleoniche potrebbero rappresentare un’occasione ghiotta per attrarre in città turisti e appassionati.

Per Barbagelata, che si occupa in particolare del parco castello, «i rappresentanti delle associazioni storiche hanno immediatamente compreso il valore di questa iniziativa e hanno già fatto diverse proposte interessanti». Il tavolo di lavoro coordinato dal Comune e dalla Proloco si è messo al lavoro ed entro la primavera sarà definito il programma degli appuntamenti. Ci sarà anche un “piano B” nel caso in cui venissero vietati gli eventi con la presenza di pubblico.