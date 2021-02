Con la Carrarese si gioca alle 18

ALESSANDRIA - Cambia l'ora d'inizio del posticipo con la Carrarese di lunedì 1° marzo: la gara, in origine prevista per le ore 21, si giocherà alle 18.

Per l'Alessandria, in viaggio verso Grosseto (LEGGI QUI), sarà un'altra settimana, fitta con tre impegni ravvicinati, in sei giorni: il 4 marzo a Livorno, turno infrasettimanale, alle 17.30, domenica 7 al Moccagatta, con l'Albinoleffe, alle 20.30, ma questi due orari potrebbero ancora variare.