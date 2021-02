Matteo Balbo riconfermato presidente

ALESSANDRIA - Si è svolta presso la sede del Collegio Costruttori l’assemblea elettiva del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Alessandria per rinnovare il Consiglio di Presidenza del triennio 2021-2024.

Al Gruppo Giovani appartengono imprenditori e dirigenti con responsabilità di gestione aziendali di età compresa fra i 18 e i 40 anni – sono oltre 1800 in tutto il territorio nazionale – contribuendo a preparare i giovani alla vita d’impresa e a quella associativa dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), promuovendo e diffondendo una cultura capace di coniugare gli interessi delle imprese e del Paese.

Alla carica di presidente è stato riconfermato Matteo Balbo della Allara Spa di Casale, vice presidente Simone Cimino della Sima Costruzioni srl di Alessandria, tesoriere Paolo Boggeri della Boggeri Spa di Arquata Scrivia, consiglieri Valentina Bianchi della Bianchi Costruzioni sas di Novi, Sara Livrone della Edilsystem srl di Camagna Monferrato e Davide Rolandini della Eredi Geom. Rolandini snc di Arquata Scrivia.

Il Gruppo Giovani ANCE della provincia di Alessandria intende perseguire una serie di obiettivi di consolidamento associativo e di prosecuzione delle relazioni con le altre associazioni territoriali. Nello svolgimento del programma, peraltro già iniziato nel precedente triennio, rientrano la promozione dei progetti e delle attività di formazione ed orientamento lavorativo degli studenti e dei giovani che si affacciano al mercato del lavoro per favorirne l’inserimento. Il Gruppo dei giovani imprenditori edili proseguirà l’attività di orientamento scolastico e l’organizzazione e la promozione di concorsi di idee. Verranno intraprese iniziative a supporto di giovani imprese o di start up innovative in campo edile. Così come l’innovazione tecnologica, la ricerca e l’ambiente restano obiettivi da proseguire ed implementare. Inoltre, la formazione rappresenterà una continuità con il passato per conoscere concretamente cantieri e realtà produttive che possano fornire nuovi stimoli alle imprese edili.

Da ricordare, infine, che “i valori del Gruppo Giovani Imprenditori Edili sono rappresentati dalla legalità, dall’etica, dall’entusiasmo, dalla responsabilità, dal lavoro di squadra, dall’ottimismo, dalla meritocrazia, dal coraggio e dalla formazione continua”.