Si muove il nuovo ponte, spostate le campate

MELAZZO - A lavoro da stamani tecnici ed operai sotto la supervisione della Provincia per la posa di una campata del nuovo ponte sulla Sp225. Mancano ora i lavori di collegamento delle strutture realizzate in officina ed ormai in attesa dell'ultimo assemblaggio. In frenetica attesa la popolazione melazzese esposta all'alea di un guado quasi sempre chiudo a causa delle intemperie meteorologiche.