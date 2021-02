Comunicato dell'editore

ALESSANDRIA - Venerdì 15 gennaio 2021 Il Piccolo ha pubblicato una notizia e un editoriale relativi alla tragedia di Quargnento.

A seguito delle violente reazioni, il direttore Alberto Marello, con l’intenzione di tutelare l’immagine del giornale e la sicurezza personale di tutti coloro che vi operano, ha ritenuto opportuno rimettere il proprio mandato nelle mani del consiglio di amministrazione della società editrice, la Soged Srl.

La notizia e l’editoriale hanno suscitato dolore e rabbia in una parte della comunità alessandrina: non era intenzione di nessuno ledere la sensibilità di tante persone, alle quali, insieme ad Alberto Marello, rinnoviamo le scuse. Il servizio, pur corretto e verificato, poteva essere presentato ai lettori in modo differente.

L’Azienda ha pertanto avviato un’approfondita e accurata valutazione dell’accaduto, tenendo in considerazione il parere, tra gli altri, della redazione, dell’Ordine dei Giornalisti (leggi qui) e quello di ‘Ossigeno per l’informazione’, l’osservatorio promosso dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e dall’Ordine dei Giornalisti (leggi qui).

Al termine dell’indagine, valutato anche il puntuale e appassionato lavoro svolto durante gli ultimi due anni da Alberto Marello, Soged Srl ha deciso di respingere la remissione del mandato.

Alla luce della controversa valutazione, però, il cda ha disposto una sospensione di 14 giorni dalla guida del giornale. Al termine di questo periodo l’incarico verrà nuovamente affidato ad Alberto Marello il quale ha comunicato all’Azienda di voler donare l’equivalente di 2mila euro alla Fondazione Solidal.