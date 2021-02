Grosseto - Alessandria, sesto atto (1-0)

GROSSETO - La novità è Stanco dall'inizio, al fianco di Corazza ed Eusepi che si accomoda di nuovo in panchina. A Grosseto Longo cambio ancora: riporta Giorno in regia (e Gazzi può entrare a gara in corso) e conferma Celia dall'inizio a sinistra. Nel Grosseto out Cretella per un problema nel riscaldamento e Sicurella è promosso titolare a centrocampo, il trequartista è Sersanti

GROSSETO - ALESSANDRIA (0-0)

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

16' Miracolo di Barosi, respinge il colpo di testa a botta sicura di Prestia. Alessandria vicina al vantaggio

14' Il colpo di testa di Corazza vale il primo angolo

11' L'arbitro concede il vantaggio sull'intervento di Polidori e e Ciolli su Corazza, ha spazio Celia, che taglia l'area con un cross teso, ma nessun compagnio ci arriva

8' Si alza la bandierina per fermare Boccardi lanciato a rete

6' Casarini dai 20 metri: centrale, alto

Le formazioni

GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Polidori, Ciolli, Gorelli, Raimo; Sersnti, Vrdoljak, Kraja; Sicurella; Boccardi, Galligani. A disp.: Chiorra, Giannò, Moscati, Gafà, Simoeni, Campeol, Russo, Consonni, Kalaj, Sicurella, Stijepovic, Scaffidi. All.: Magrigni

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Giorno, Di Quinzio, Celia; Stanco, Corazza. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Eusepi, Gazzi, Frediani, Crosta, Macchioni, Bellodi, Rubin. All.: Longo

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino

ASSISTENTI: Ricciardi e Vitale di Ancona; quarto uomo Zucchetti di Foligno

NOTE: Giornata velata, ma tiepida, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Gorelli per gioco falloso Angoli: 2-0 per l'Alessandria Recupero: