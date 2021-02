Il Filetto baciato in onda venerdì 19 su RaiDue

ACQUI TERME - Filetto baciato 'on air', protagonista di un servizio in TV. Lo annuncia il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini: «Non è la prima volta che il nostro territorio viene messo in risalto a livello nazionale. Prossimamente nella trasmissione di Rai Due Eat Parade si parlerà di una delle nostre eccellenze, il Filetto Baciato. La trasmissione andrà in onda venerdì 19 febbraio alle ore 13.30 su Rai Due».

Piano B. «La programmazione potrebbe subire delle modifiche dell'ultimo minuto a causa dei Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina 2021 - continua il primo cittadino - Il servizio, se non sarà trasmesso nella giornata di venerdì 19 febbraio, andrà comunque in onda la settimana seguente».