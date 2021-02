Novipiù punita nel finale a Trapani

TRAPANI – Un canestro di Miller nei secondi finali condanna una buona Novipiù nel recupero di Trapani (78-76). La squadra di coach Andrea Valentini offre segnali concreti di reazione dopo Bergamo. La JBM ha anche il tiro del pareggio con Thompson che però non va a segno. I rossoblù, alla quarta sconfitta consecutiva (la seconda della gestione Valentini) devono concentrarsi sulle cose positive. L’ottimo rientro di Daniel Donzelli, schiarato in quintetto (7 punti, 7 rimbalzi e 16 di valutazione) e la combattività della squadra che, dopo un primo tempo equilibrato (33-34 all’intervallo), ha saputo rientrare da un pensante -12 (48-36) e giocarsi – come voleva il suo tecnico – la partita nella volata finale. Volata che, purtroppo, ha premiato i padroni di casa e punito le speranze dei monferrini.

In serata la squadra rientrerà dalla Sicilia. Domenica al PalaFerraris arriva una Udine in grande ripresa.

2B Control-Novipiù 78-76

(18-18, 33-34, 53-49)

2B Control Trapani: Palermo 16, Mollura 14, Corbett 19, Renzi 9, Spizzichini, Nwohuocha 4, Miller 19, Erkmaa 6. Ne.: Piangonda, Tartamella, Adeola, Milojevic. All. Parente

Novipiù Casale Monferrato: F. Valentini 18, L. Valentini 13, Tomasini 10, Donzelli 7, Thompson 12, Camara 8, Martinoni 8. N.e.: Giombini, Sirchia. Lomele, Cappelletti. All. A. Valentini

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)