Pordenon, la famiglia del triathlon

ARQUATA SCRIVIA - Quando la passione per il triathlon è una questione di famiglia. La famiglia Pordenon: papà Sergio, atleta senior, e i figli Mirko, classe 2005, ed Erica, di tre anni più giovane. Tre arquatesi, da quest'anno tesserati per il Valdigne Team, società valdostana guidata da Gabriele Sprocati che, dopo i risultati eccellenti delle prime due stagioni di attività, ha deciso di potenziare il settore giovanili, allargando il tesseramento a promesse anche di altre regioni. Come, appunto, Mirko ed Erica Pordenon. Che si sono presentati molto bene, nelle prime prove standard. per definire i ranking in vista delle gare di carattere nazionale: nonostante le difficoltà negli allenamenti per la pandemia, i tempi, nelle sessioni di nuoto e corsa, sono davvero buoni e interessanti, migliorando i personali.

Nel prossimo weekend, ad Asiago,si svolgerà il campionato mondiale e individuale di winter triathlon, con il Valdigne Team al via,. Per la famiglia Pordenon i primi impegni agonistici saranno nel duathlon: papà Sergio (che nella società valdostana è anche dirigente) e Mirko saranno al via del duathlon assoluto sprint. Poi, per Mirko, la partecipazione al duathlon di Santena, il 7 marzo, prova del circuito nazionale, un esame con i grandi, 5 chilometri di corsa, 20 in bici e altri due e mezzo di run.

Per i due fratelli, e per i 40 tesserati del Valdigne, appuntamento in aprile, a Cuneo, con i campionati italiani giovanili di duathlon.