Impianti sportivi, si investe nella sicurezza: lavori su palestre e stadio

NOVI LIGURE — Lavori in vista per gli impianti sportivi novesi. Insieme al sindaco Gian Paolo Cabella e all’assessore Andrea Sisti, è stato il responsabile dell’ufficio comunale Sport, Fabrizio Ferrari, a illustrare gli interventi previsti, per una spesa complessiva di diverse centinaia di migliaia di euro.

Cinque le opere principali, di cui una – l’adeguamento per la prevenzione incendi alla palestra della scuola Zucca di via Verdi (per un importo di oltre 6 mila euro) – è già stata completata. Nelle prossime settimane, compatibilmente con il meteo e con gli impegni delle società sportive, partiranno anche gli altri quattro interventi. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell’estate.

In programma c’è il rifacimento del tetto della palestra di via Rattazzi, di fianco alla scuola elementare Martiri della Benedicta. È presente dell’amianto che andrà rimosso e i lavori sono già stati affidati alla ditta Airone di Ovada, per un importo di 159 mila euro.

Sono invece in corso di affidamento gli appalti relativi allo stadio comunale Girardengo (si deve intervenire per adeguare i criteri di sicurezza per spettatori e giocatori), alla palestra del Foral di via Carducci (utilizzata dalla ginnastica artistica Forza e Virtù) e al nuovo campo in sintetico di via San Marziano (dove è prevista l’installazione dell’illuminazione a led, che consentirà l’omologazione del terreno di gioco da parte della Federazione Calcio e dunque di disputare partite in orario serale). Alla palestra Foral si presume di spendere circa 83 mila euro, a cui vanno aggiunti 19 mila euro di compenso per il professionista che ha curato il progetto, congiuntamente a quello dello stadio.