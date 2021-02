Novi ko al tiebreak, il derby è di Valenza

SANTO STEFANO MAGRA - Come due settimane fa, Novi pallavolo si ferma al tiebreak. Contro Zephyr Spezia la formazione novese rimanda di nuovo l'appuntamento con la vittoria dopo aver messo una ipoteca sul primo successo in B: 21/25, 20/25 per il 2/0 di Moro e compagni che, però, permettono ai padroni di casa di rientrare, 25/21, 25/10. La rimonta dà forza agli spezzini, che si aggiudicano il tiebreak. Novi è l'unica delle quattro squadre della provincia nei campionati nazionali ad aver rispettato il turno: rinviate, per positività, le gare di Arredo Frigo Makhymo Acqui (B1 femminile) Euromac Mix Casale (B2 femminile) e La Bollente Negrini Cte (B maschile).

IL COVID FIRMA IL DUELLO

Salta, in C femminile, lo scontro al vertice tra Mokaor Vercelli e Fortitudo Nuova Elva Occimiano. Rinvio per covid nel gruppo monferrino: è fra i primi casi nei campionati regionali, iniziati da due settimane, il recupero sarà fissato successivamente dal comitato regionale.

VALENZA, PRIMI PUNTI

Al terzo tentativo, si sblocca Zs Ch Valenza, 3/1 nel derby con Cantine Rasore Ovada: lottato il primo set, risolto ai vantaggi, 27/25, la squadra di Valentini allunga, 25/22, le ovadesi provano a rientrare, 19/25, ma nel quarto le padrone di casa chiudono il confronto, 25/19.

Turno no per Ovada: anche Plastipol cade nel campionato maschile, 3/1 per Arona, 25/20, 25/21, 20/25 che illude, ma subito 25/15 per i padroni di casa.

Domani, alle 17.30, al PalaCima, ultima gara della C donne, tra Alessandria Volley e Play Asti.