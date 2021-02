Un positivo nella Pra Patria, Alessandria ancora ferma

ALESSANDRIA - Oggi riparte il camprionato Primavera3 - Dante Berretti, dopo quattro mesi di stop. Non per l'Alessandria, però: la gara del terzo turno, contro la Pro Patria, in programma alle 14.30 a CentoGrigio, non si giocherà. Il rinvio è stato deciso dalla Lega Pro per la positività di un giocatore della formazione bustocca.

La comunicazione della Pro Patria è di ieri, la decisione della Lega Pro di questa mattina, anche sulla base, come si legge nella nota, "delle prescrizioni del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Uoc Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive - Regione Lombardia - ATS MILANO - Città metropolitana".

Ancora dsa fissare la data del recupero, i ragazzi di Fabio Rebuffi ricominceranno il loro percorso agonistico sabato 27, a Como.