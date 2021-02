Enoteca, all’ingresso un “gioiello” del design

OVADA Una sfida accettata in nome di un’alleanza per il territorio. È nata così la scritta che accoglie i visitatori all’ingresso dei locali dell’Enoteca Regionale. A realizzarla gli addetti dell’azienda “Gnstyle” di Castelletto d’Orba che raccoglie l’esperienza maturata nel settore della carpenteria in ferro e del design negli ultimi venticinque anni. Ciascuna delle lettere che compone l’installazione della parola “Enoteca” è stata realizzata in un metro quadro di acciaio e ferro corten per un totale di 8 metri quadrati di puro design e artigianato creativo. «Abbiamo accolto con enorme orgoglio la sfida propostaci dal Presidente Mario Arosio - spiega Giorgio Nervi, Ceo e storico fondatore del marchio - perché da sempre crediamo e investiamo nelle risorse del nostro territorio e siamo soddisfatti di aver contribuito alla visibilità e all’immagine di una realtà strategica per il Monferrato Ovadese». A sottolinearne l’importanza e lo stile sono stati inseriti 8 metri di led.