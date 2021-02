Partite le vaccinazioni per gli over 80

TORTONA - Sono cominciate ieri, come da programma, le vaccinazioni per le persone con più di ottanta anni: l'ambulatorio messo a disposizione dall'amministrazione comunale nella sala polifunzionale di via Milazzo e guidato dal dottor Barresi ha accolto i primi pazienti e tutto è andato bene per l'intera giornata.

Fra i pazienti convocati già al 'day one' c'è anche una coppia di Pontecurone - Renzo e Silvana rispettivamente di 83 e 81 anni - che sono i primi nel loro paese ad aver fatto il vaccino. L'Asl di Alessandria ricorda che per velocizzare le operazioni di vaccinazione è possibile scaricare il modulo di consenso alla vaccinazione anti covid-19 (e le note informative per Pfizer e Moderna) e la scheda anamnestica dal sito di AslAl: https://www.aslal.it/da-lunedi-15-febbraio-adesioni-over-80 e che i documenti sono da stampare, compilare e presentare al momento della vaccinazione.