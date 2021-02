Contagi in crescita a Bistagno, «ma per ora nessun focolaio»

BISTAGNO - Aggiornamento Covid da Bistagno: «Comunico che ad oggi abbiamo 2 guarigioni e 3 nuovi casi di positività con sintomi – informa il sindaco Roberto Vallegra - I soggetti in isolamento domiciliare sono 17».

L’allarme: «Nei prossimi giorni il numero potrebbe aumentare – continua il primo bistagnese - Al fine di monitorare al meglio la situazione sanitaria, i "nostri" medici di famiglia stanno effettuando parecchi tamponi rapidi. Attualmente non abbiamo focolai in paese». L'amministrazione comunale ed i medici di famiglia stanno sensibilizzando tutta la comunità locale al rispetto delle regole base di prevenzione.

«Manteniamo il giusto distanziamento, mascherina indossata (possibilmente pulita e sopra il naso) e rispetto delle norme quando entriamo in un esercizio commerciale. Ognuno a casa sua è "padrone"(com'è giusto che sia), ma allo stesso tempo è consigliabile evitare sovraffollamenti dovuti a pranzi della domenica, compleanni, eccetera. Ciò non vuol dire che non possiamo invitare una coppia di amici, ma usiamo sempre un po’ di criterio – ed infine un avvertimento - I congiunti di persone che dovessero risultare positivi ai test in futuro, contattino immediatamente il proprio medico di famiglia per attuare i protocolli previsti».