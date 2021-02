Gli Stati Uniti nell'era Biden, come cambierà il Mondo?

ALESSANDRIA - Chiusasi una delle contese elettorali più aspre della storia degli Stati Uniti, è tempo di riflettere sulla reale portata dell’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca e sull’eredità che lascia la presidenza Trump. A questo tema è dedicato il prossimo incontro dei Giovedì culturali. Ospiti Giovanni Borgognone e Valter Coralluzzo dell’Università di Torino.

Il professor Borgognone, in particolare, è autore di due recenti volumi, i cui titoli sono molto esplicativi: We the People? Le idee politiche degli Stati Uniti dalle origini all’era Trump [Mondadori Education, Milano 2020] e House of Trump. Ritratto di una presidenza privata [Egea Bocconi, Milano 2020]. Il professor Coralluzzo, invece, si concentrerà in particolare sulle conseguenze globali del nuovo corso di Washington e sulla strategia in politica estera della nuova amministrazione.

L’appuntamento è sul sito dell’Associazione Cultura e Sviluppo e sui canali Facebook e Youtube per giovedì 25 febbraio dalle 18 alle 19.30.

Giovanni Borgognone è docente di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università degli Studi di Torino, studioso della storia e del pensiero politico statunitense, Valter Coralluzzo è docente di Scienza politica e di Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Torino.

https://www.culturaesviluppo.it/?p=12289