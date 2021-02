Implacabile Bertram, Piacenza si arrende

PIACENZA - Implacabile Bertram. Piacenza si conferma osso duro, ma stavolta la Bertram vince (75-68), pareggiando i conti (quindici giorni fa il successo dell’Assigeco) e ribaltando la differenza canestri. Un successo corale impreziosito dalle prestazione offensive della coppia Mascolo (20 punti) e Cannon (24 punti, 9 rimbalzi e 5 falli subiti). Un successo che conferma e consolida la leadership della Bertram nel girone (32 punti) che si porta a +10 su Udine, seconda in classifica.

La vittoria di Piacenza, dopo un primo tempo molto equilibrato (40-40 all’intervallo) si concretizza a cavallo tra terzo e quarto periodo quando la squadra di coach Marco Ramondino chiude in difesa e piazza un break di 12-0 che gira inerzia e gara (51-64). Dopo aver subito 40 punti nel primo tempo (season high per l’ex Formenti a quota 18), Tortona ne concede 14 in 12’ spezzando l’attacco dei padroni di casa. Il finale di ultimo quarto è di gestione controllata. Unico neo della serata la scavigliata di Cannon che atterra sul piede di Formenti sull’ultimo appoggio a canestro della partita. Domani si conoscerà l’entità dell’infortunio. Le dita bianconere restano incrociate.

La Bertram torna in campo torna in campo tra quattro giorni. Appuntamento per domenica 28 febbraio alle ore 20.45 al PalaOltrepò di Voghera contro Urania Milano che, dopo quattro vittorie consecutive, ha perso secco a Bergamo.

ASSIGECO– BERTRAM 68-75

(17-20, 40-40, 51-56)

Assigeco Piacenza: Cesana 11, Formenti 18, Massone 8, Molinaro 2, McDuffie 13, Guariglia 9, Poggi 1, Carberry 6, Gajic. N.e.: Voltolini, Jelic, Perotti. All. Salieri

Bertram Derthona: Mascolo 20, Cannon 24, Gazzotti 2, Ambrosin 8, Tavernelli 7, Severini 2, Sanders 7, D’Ercole 5, Morgillo, Graziani. N.e.: Romano, Sackey. All. Ramondino

(LEGGI QUI TABELLINO COMPLETO)