La Giunta: "Biogas, luogo non conforme ai requisiti di legge"

ALESSANDRIA - La giunta comunale di Alessandria ha deliberato oggi un atto di indirizzo e programmazione relativo all’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da collocarsi nel sobborgo di Valmadonna.

Nella delibera, che verrà sottoposta all’approvazione del consiglio comunale, ci si richiama alla sentenza del Tar Toscana n° 287/2015 e a quella del Consiglio di Stato n° 5094/2016 in cui si attribuisce la possibilità per le amministrazioni comunali di esercitare una valutazione discrezionale.

La delibera della Giunta: leggi qui

Rilevando alcune criticità sia sotto il profilo viabile sia in materia di sostegno al settore agricolo (l’impianto sarebbe alimentato per 1/3 da materie prime provenienti da territori extra comunali), la Giunta ha deliberato di ritenere il luogo ove verrebbe realizzato l’impianto non conforme ai requisiti del decreto legislativo 387/2003.

In particolare non si è tenuto conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

La Giunta ha perciò dato mandato ai dirigenti preposti, all’espressione del parere da rendere in Conferenza dei Servizi, di osservare quanto contenuto in questo atto di indirizzo e programmazione.