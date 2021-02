Damiani: Andrea Ferrazzi a capo del dipartimento Digital

VALENZA - Il canale e-commerce di Damiani ha registrato vendite quadruplicate nel 2020 rispetto all’anno

precedente. Per accelerare ulteriormente il suo sviluppo nel campo digitale, il Gruppo valenzano ha nominato Andrea Ferrazzi a capo del dipartimento Digital: dopo la laurea in Design presso il Politecnico di Milano con una tesi sulle tendenze dell'informazione digitale attraverso la multicanalità, il Manager si è specializzato in User Experience, Progettazione e Comunicazione digitale, fino ad approdare nel Gruppo Tod's come Responsabile del Digital Marketing.

«Il suo contributo è volto a rafforzare e strutturare ulteriormente il processo di digitalizzazione già in corso nel Gruppo - spiegano da Damiani - Tra le attività in programma il rafforzamento e lo sviluppo di una piattaforma eCommerce e Omnicanale per tutti i marchi del Gruppo, il consolidamento della presenza digitale in tutti i mercati e del CRM per lo sviluppo di una digital customer experience integrata con la rete retail che consenta agli appassionati di visionare in qualsiasi momento (e ovunque nel mondo) un’ampia selezione di creazioni, anche attraverso nuove esperienze digitali organizzate con partner d’eccellenza per promuovere l’heritage della marca e relativi i prodotti. Inoltre, verranno implementati nuovi servizi digitali e eCommerce volti a supportare i siti e le attività di comunicazione digitale dei rivenditori autorizzati, ed un servizio di assicurazione online».

Gli investimenti strategici si completano con un approccio creativo nella comunicazione digitale: in occasione della Milan Fashion Week torna un nuovo appuntamento del progetto digitale #PassionForDiamonds. Attraverso un visualstorytelling che verrà postato nelle stories di Instagram, sabato 27 Febbraio, Silvia Damiani, volto della terza generazione della famiglia Damiani, accompagnerà gli appassionati alla scoperta dell’iconica collezione Mimosa: arricchiranno il percorso digitale clip realizzate in Manifattura, bozzetti e curiosità, ma anche consigli di stile e video nei quali la brand ambassador Madalina Ghenea mostrerà come indossare i gioielli. Proprio come durante una presentazione fisica in boutique il pubblico avrà la possibilità di interagire ed esprimersi: attraverso quiz, domande legate ai consigli di stile e box interattivi si potrà indicare la propria creazione preferita, come si ama indossare i gioielli Mimosa ed esprimere il proprio giudizio sulle celebrities che hanno indossato la collezione sui Red Carpet più important al mondo. Infine, gli appassionati avranno la possibilità di schedulare un appuntamento in negozio, con il proprio venditore di fiducia, per scoprire dal vivo le creazioni Mimosa.