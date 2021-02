Allarme rientrato alla Ecoprogetto

TORTONA - E' servito l'intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona questa mattina alle 6.30 per risolvere una situazione di emergenza alla Ecoprogetto, l'impianto di digestione anaerobica in strada per Castelnuovo. I problemi a un motore all'interno della struttura sono stati risolti brillantemente e rapidamente in meno di un'ora, e la situazione è subito tornata alla normalità.

L’impianto Ecoprogetto di Tortona rappresenta l’evoluzione e l’ottimizzazione, tecnica e gestionale, dei tradizionali impianti di compostaggio. La digestione anaerobica, applicata al trattamento della frazione organica della raccolta differenziata, è difatti un processo che tramite la produzione di biogas, sfruttato per la produzione di energia elettrica e termica, consente di limitare gli impatti ambientali ed ottimizzare i processi gestionali e di recupero.