Bistagno, opere pubbliche per 450mila euro

BISTAGNO - E’ scolpito nella memoria dei bistagnesi il 24 settembre 2020 quando un’ondata di fango proveniente dalle colline circostanti, invase il centro di cittadino allagando case ed esercizi commerciali. Potrebbe non ripetersi più. Dalle stanze romane giungono infatti buone notizie: il Comune ha ottenuto un contributo per opere pubbliche pari a 450mila euro. «Investimenti di messa in sicurezza del nostro territorio a rischio idrogeologico, finalizzati alla “Minimizzazione del rischio idrologico idraulico nel centro abitato di Bistagno indotto dal reticolo idrografico minore”» ha spiegato il sindaco Roberto Vallegra.

La proposta progettuale è stata finanziata pochi giorni fa ma è stata oggetto del lavoro di diverse amministrazioni, quella del sindaco Claudio Zola, proseguita poi con Celeste Malerba e a compimento con l’attuale. «Un ringraziamento personale al nostro tecnico, l’architetto Barbara Garrone, che con impegno e costanza ha sempre operato al fine del raggiungimento di questo obiettivo – ha continuato Vallegra - Si precisa che tali interventi, sebbene vasti ed economicamente rilevanti, saranno da affidare entro circa dieci mesi dall’avvenuto finanziamento. Andremo ad intervenire in varie zone del paese che mostrano maggiori criticità in occasione di forti piogge o eventi alluvionali e/o franosi». Attesa l’impossibilità di incontri collettivi, il primo bistagnese promette a breve un video esplicativo.