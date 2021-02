Borsalino, la nuova collezione

ALESSANDRIA - In occasione della Milano moda donna, Borsalino e il Creative curator Giacomo Santucci, celebrano la collezione Autunno-Inverno 2021/22 affrontando i temi della contemporaneità e lo fanno, come di consueto, attraverso la lente creativa dell’arte. L’ispirazione Arts & Crafts, coi suoi simboli e i suoi stilemi, diventa così uno strumento per parlare dell’impellente necessità di riconnettersi con la natura e con la propria dimensione interiore, ridando valore all’autenticità e al savoir-faire attraverso il recupero della memoria.

I cappelli sono ormai lontani dall’essere pensati col solo scopo di coprirci, ma piuttosto per quello più ambizioso e audace di scoprirsi e scoprirci, di rivelarsi e rivelarci a noi stessi. La collezione Borsalino Autunno-Inverno 2021/22 segue un unico credo: “Il vero lusso è stare bene con sé stessi e fare stare bene gli altri”.

L'ispirazione si traduce in una collezione femminile che gioca con gli elementi decorativi esaltando le intramontabili forme Audrey, Claudette, Sophie e Violet, affiancate dalle due novità Lucy e Eveline. Rigorose e al tempo stesso poetiche, le proposte Borsalino per la donna hanno la dolce debolezza di non rinunciare mai al dettaglio romantico: dal girocinta in cuoio alla guarnizione in ciniglia, dal nastro in patchwork optical al mohair rigato. Si preannuncia un bestseller il modello Eleonora con decorazioni a motivi foliage che si rincorrono dal nastro alla fodera: viene proposto nei toni pastello Cipria e Astrale, oltre che nell’elegantissimo Nero.

Nella collezione spicca sempre la predilezione per le classiche forme Borsalino a tesa piccola, media e larga, affiancate dall’ormai imprescindibile Traveller arrotolabile. Patchwork optical, decorazioni foliage, dettagli in pelle e impunture a vista disegnano armoniosi contrasti con i preziosi mélange di feltro, declinato quest’anno nell’inedita versione in lana. Cult della collezione è il modello Plate con back-patch in cuoio e doppia pince realizzata a mano su morbido feltro Alessandria, proposto nelle tinte Nero, Mirtillo, Dattero e Porto.

Immancabili le proposte unisex in tessuto, che riflettono ed esaltano i temi di stagione Borsalino. Accanto agli immortali modelli baseball, marinaio e basco, si ritaglia un ruolo da protagonista il bucket, proposto nell’inedito tessuto effetto calfskin con motivo “mucca”, in vernice nera Mistero e in versione antipioggia. Prezioso eco-cachemire per i beanie tricot realizzati in maglia rasata e a coste.

Ma non finisce qui. Sempre nel contesto della Milano moda donna, Borsalino sceglie di esaltare la bellezza femminile, l’individualità e lo stile personale, presentando in anteprima un breve video clip intitolato “HAT YOUR DIVERSITY” in uscita sabato 27 febbraio sui canali social dell’azienda (www.borsalino.com; Instagram: @borsalino_world; Facebook: Borsalino). Girato nel centro di Milano dal videomaker Riccardo Rolandi, il video cattura le protagoniste durante una vera passerella mentre mostrano il proprio legame stilistico attraverso la scelta di un cappello appartenente alla nuova collezione FW 21/22 di Borsalino.

Il cast comprende alcune delle donne più eleganti di Milano che provengono dal mondo della moda, della fotografia, della filantropia, dell'arte, del design e degli affari. Il video “HAT YOUR DIVERSITY” illustra un energico caleidoscopio di espressività naturale e vede come protagoniste: la tattoo artist Jessica Aaron, l'imprenditrice digitale Giulia Accardi; la stylist Marta Achini; la modella Keita Frida Andrea; la tattoo artist Eva Banks; la giornalista/editor Sofia Celeste; la fotografa Sandra De Feudis; l'artista Samantha Gandin; la platform developer Stefania Gatta; la brand consultant Isabelle Harvie-Watt; la stylist Johana Kouame; la designer di scarpe Alessandra Lanvin; la Charity Advisory & Fashion entrepreneur Maria Mantero; la violinista Laura Marzadori; narratrice digitale Deirdre McCready; la consulente creativa Carolina Neri; la DJ e sound designer Norabee; la giornalista Selene Oliva; la fondatrice del brand Tearose Carola Rovati; l'imprenditrice Lina Pusateri; la giornalista Miki Tanaka.