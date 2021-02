Lascia l'auto in mezzo alla carreggiata sull'A26 in stato confusionale

OVADA - Nei giorni scorsi, il Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Genova è stato allertato da alcuni automobilisti in transito sulla A/26 Genova-Gravellona Toce poiché tra gli svincoli di Predosa e l’uscita di Ovada era presente una vettura ferma al centro della strada senza nessuno a bordo e, poco distante, una persona appiedata che vagava sulla carreggiata, in evidente stato confusionale.

Stante la pericolosità di quanto segnalato e al fine di scongiurare gravi incidenti, è stata immediatamente inviata una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria - Sottosezione di Ovada, la quale, posizionatasi al centro della carreggiata in regime di safety-car, ha rallentato il traffico fino al luogo segnalato.

Giunti sul posto, gli operatori hanno rinvenuto la vettura segnalata in sosta tra la seconda e la terza corsia, senza nessun tipo di presegnalazione e senza alcuno al suo interno.

Dopo lo spostamento del veicolo a bordo strada, sempre in regime di safety-car, gli agenti hanno individuato un ragazzo di 23 anni diverse centinaia di metri più avanti, in forte stato di agitazione e con l’intenzione manifestata più volte di attraversare la carreggiata e scavalcare lo spartitraffico centrale.

Con non poca difficoltà, dopo essersi avvicinati al soggetto, gli operatori sono riusciti comunque a calmarlo e metterlo in sicurezza e successivamente, dopo aver informato i familiari di quanto accaduto, lo stesso è stato accompagnato da personale medico all’Ospedale Civile di Novi Ligure per le cure del caso.

Nei suoi confronti, è stata infine avviata la procedura di revisione straordinaria della patente di guida onde verificare la persistenza dei prescritti requisiti psicofisici.