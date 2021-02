Overall, Lan Service, Women Cycling Project: si pedala

ALESSANDRIA - Finalmente si pedala. "Le incognite restano, i protocolli sono rigorosi, ma i corridori hanno voglia di gareggiare". Massimo Subbrero, team manager di Overall Tre Colli ha seguito anche l'ultimo collegiale: per il 34° anno la squadra sarà al via, ed è un importante record di longevità. La partenza sarà secondo tradizione, nel Bresciano: domani, sabato, Coppa San Geo, 150 chilometri movimentati, adatti, soprattutto, a Stefano Alberti e André Acevedo, con il contributo degli altri cinque corridori scelti dalla ds Linda Subbrero, Davide Facchini, Leonardo Giani, Matteo Sasso, Luca Cibrario e il precettese Alessandro Minguzzi.

Altri due corridori della provincia all'esordio del 2021 con i colori di Lan Service Zheroquadro, la formazione di Casale: l'acquese Simone Carrò e il valenzano Stefano Rizza, che saranno domani alla Firenze - Empoli: in sette, c'è anche Samuele Rubino, già campione italiano juniores. Gli altre sei ciclisti del team di Gianni Pederzolli saranno anche loro alla San Geo. E il 14 Elite e Under saranno a Fubine, già 45 squadre hanno chiesto di iscriversi.

IL TEAM DI GAIA

Domani sarà un gran giorno anche per Gaia Tortolina: al 'Trofeo Città di Ceriale" la prima gara della squadra che la professionista di Sezzadio ha fortemente voluto creare, con un progetto costruito sulle opportunità per le giovani e su un ciclismo fondato su trasparenza e correttezza. Finotti Molino Filippini Women Cycling Project, che ha anche il sostegno di Zonta Club Alessandria per la mission di empowerment al femminile, ha 12 atlete, di cui tre juniores: domani gareggeranno tre Elite, Erika Simonelli,Eleonora Veroni e Beatrice Cesca.