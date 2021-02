Rischio idrogeologico: all'Acquese più di 8 milioni per opere pubbliche

ACQUI TERME - Sono ben 16 i Comuni dell'Acquese che hanno ottenuto i finanziamenti messi a disposizione dai Ministeri dell'Interno e dell'Economia per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico attraverso la realizzazione di opere pubbliche. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente 1912 (per un totale di 285 opere), di cui oltre 400 in Piemonte, per un totale di 311 progetti in tutta la provincia di Alessandria.

Le opere pubbliche che hanno avuto accesso ai finanziamenti appartengono tutte alla "categoria a" degli interventi edilizi (manutenzione ordinaria). In totale, la cifra destinata ai 16 enti locali acquesi è di poco inferiore agli 8 milioni e 500 mila euro. Altri 450 milioni di euro saranno distribuiti nel 2022 per il finanziamento di una nuova e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’altra procedura che sarà avviata nei prossimi mesi.

Di seguito l'elenco dei Comuni acquesi e i relativi fondi ottenuti ognuno per i propri progetti in cantiere:

Acqui Terme: 2.375.000 euro (da suddividere per dieci differenti progetti)

Alice Bel Colle: 540.000 euro

Bistagno: 450.000 euro

Cartosio: 773.000 euro

Castelletto d'Erro: 980.000 (da suddividere per tre differenti progetti)

Castelnuovo Bormida: 80.000 euro

Grognardo: 300.000 euro

Merana: 230.000 euro

Montechiaro d'Acqui: 500.000 euro

Morbello: 48.000 euro

Orsara Bormida: 290.000 euro

Pareto: 150.000 euro (da suddividere per due differenti progetti)

Ponzone: 465.000 euro

Prasco: 270.000 euro

Visone: 50.000 euro

Terzo: 925.000 euro





Tra i comuni sul confine ovadese che potranno attingere dai fondi statali Cassinelle, Cremolino, Molare, Rocca Grimalda e Trisobbio.