Questa mattina iniziate le vaccinazioni al Movicentro

ACQUI TERME - Ancora in calo il numero dei domiciliati nel comune di Acqui positivi al Covid 19, come conferma lo stesso sindaco Lucchini: «La situazione in città sta lentamente migliorando, la curva dei contagiati ha di nuovo ripreso a scendere. Anche in ospedale l'affluenza dei pazienti si è ridimensionata. In rianimazione abbiamo un solo paziente che non è dell'Acquese. Rispetto ad altri centri, poi, devo dire che la situazione ad Acqui dal punto di vista degli assembramenti è abbastanza ordinata, siamo abbastanza soddisfatti».

Da questa mattina il piano vaccinale si è trasferito al Movicentro, «questo perché le dimensioni del locali sin qui allestiti dall'Asl non sono sufficienti ad accogliere tutte le persone che nei prossimi giorni dovranno essere ospitate», ha sottolineato il primo cittadino. «Partite le vaccinazioni per gli 'over 80', oggi (sabato) e domani ci sarà la necessità di vaccinare circa 500 persone in due giorni. Quindi si è reso necessario l'utilizzo del Movicentro, che avrà sei diversi punti di vaccinazione».

La Protezione Civile nella giornata di ieri ha ultimato le procedure per organizzare l'affluenza delle persone nell'area di parcheggio e di transito a piedi. «È disponibile un parcheggio per chi arriva entro 15 minuti – ha aggiunto Lucchini - a 5' dall'appuntamento c'è un ulteriore area di sosta ancora più vicina al punto di vaccinazione gestita dai volontari della Protezione Civile. Le persone con difficoltà motorie saranno accolte in un punto ancora più vicino ai punti di vaccinazione. All'inizio delle operazioni sarò presente anche io per valutare quali migliorie si possono eventualmente apportare».

Nel suo video pubblicato su Facebook, il sindaco ha poi illustrato i vari punti di parcheggio presenti nell'area del Movicentro riservati a coloro che accompagnano le persone che saranno sottoposte a vaccino.